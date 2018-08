Los padres de una nena de 4 años que asiste a un jardín de infantes del Instituto Leonardo Murialdo, en Guaymallén, Mendoza, acudieron a la Justicia para que se investigue si la pequeña fue víctima de un abuso sexual. La tremenda sospecha surgió la noche anterior, cuando fueron a cambiarla y notaron que no tenía puesta su ropa interior. Ante la consulta de su mamá, la niña habría dicho: "la tiene la seño porque alguien me tocó", informaron ayer los diarios mendocinos.



La novedad causó conmoción en los padres de los demás chicos, que ayer se resistían a enviar a sus hijos ese colegio.



Mientras tanto, autoridades de la Fiscalía de Delitos Contra la Integridad Sexual comenzaron ayer a recolectar las primeras pruebas que sirvan para confirmar o no la existencia de la maniobra denunciada. Así, se interiorizaron sobre el personal y sus horarios de trabajo y pidieron también cámaras de seguridad.



La nena fue derivada a un hospital para el protocolo de rigor, para prevenir enfermedades sexuales.