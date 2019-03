Una nena de 10 años murió calcinada en el interior de su precaria vivienda en la ciudad de Rosario, Santa Fe. Se llamaba Carolina Visca y vivía con su papá de 31 años y su madrastra de 38. Los vecinos denuncian que la situación de pobreza y vulnerabilidad que rodeaban a la nena eran extremas.

Según relataron quienes las conocían, la pequeña pasaba hambre y era maltratada constantemente, y los adultos que debían cuidarla tenían problemas con las drogas; la vida de la nena era un verdadero calvario.

La nena de 10 años estaba dentro de su casa cuando esta se prendió fuego. Los vecinos quisieron rescatarla pero les fue imposible: la puerta estaba cerrada con cadena y candado por fuera, por lo que fue demasiado tarde. Ahora su madrastra y su papá se encuentran detenidos.

Los investigadores creen que la madrastra quería matarla y por eso provocó un incendio, dejándola encerrada. “Hicimos lo que pudimos para sacarla, pero no se pudo. El fuego consumió todo. El cable de la luz cayó sobre las chapas y las electrificó. Te hablo y me duele el pecho. Era una criatura muy querida, no tenía que terminar así“, aseguró uno de ellos sobre el triste final de Carolina.