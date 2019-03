En la clase de segundo grado de la escuela Nuestra Señora de Luján de Santa Fe, una alumna se acercó a la mesa de la maestra y le dijo que en la mochila tenía un arma que le había sacado a su padre.

Alarmada, la maestra revisó la mochila y se encontró con un revólver reglamentario cargado dentro de ella. Rápidamente informó a las autoridades del colegio, que se comunicaron con la Policía.

El hecho sucedió el miércoles de esta semana, por la tarde. Hubo una reunión entre los directivos, los padres de la menor y la Policía al respecto. Desde la institución, informaron que se están tomando todas las precauciones contempladas en el protocolo dispuesto por el Ministerio de Educación para estos casos.

Según la explicación de la madre de la niña, el padre llevaba su arma reglamentaria cuando la retiraron de la escuela en el día anterior al hecho. En ese momento, como no quiso que la niña la viera, le pidió a su pareja que la guardara en la mochila de la pequeña. Al llegar a su domicilio, el padre se olvidó de retirar el arma de la mochila y fue la propia nena que al sacar sus útiles en la escuela al otro día, se encontró con la misma. La pequeña decidió informar a su maestra antes que nada y no sacarla frente a sus compañeros, por lo que no corrieron peligro.