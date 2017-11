Pericias. Los policías de la Seccional 9na, Criminalística y Gendarmería desplegaron un amplio operativo para trabajar en el accidente.

"Ella no quería ir a la escuela, pero su mamá la llevó igual. Y bueno, por esas cosas del destino pasó esto", decía lamentándose una tía de Kiara. Es que en el camino a la salita de nivel inicial, la madre de la pequeña perdió el control de su moto y se estrelló contra la parte trasera de un auto estacionado en la banquina de la ruta 20, en Caucete. La que se llevó la peor parte fue la criatura de 5 años, que iba sentada adelante de la mujer y detrás del manubrio, y que perdió la vida en el inesperado accidente de ayer en la mañana.



Todavía no se sabe qué le sucedió a María Laura Oviedo (29) a bordo de esa moto Maverick 110cc. Lo cierto es que las consecuencias fueron fatales para su hija, la pequeña Kiara Thais Vega (5), que murió en el acto como consecuencia de ese choque ocurrido alrededor de las 9 de ayer sobre la ruta nacional 20, a 500 metros al Oeste de la rotonda de ingreso a la villa cabecera de Caucete. La otra parte involucrada en la tragedia fue el bonaerense Rubén Geiuli (68), conductor de un Fiat 600 que participaba de la XV Edición del Gran Premio Histórico del Automóvil Club Argentino, que hacía su paso por la provincia.

El bonaerense que conducía el Fiat 600 quedó detenido en la Seccional 9na, imputado del delito de homicidio culposo.

Oviedo y su hija habían salido minutos antes de su casa en el barrio Las Moritas, también ubicado sobre la misma ruta 20, entre las calles La Plata y Enfermera Medina. Carina Oviedo, la hermana de María, contó que la niña no quería ir a clases pero su mamá la obligó. Y fue en ese trayecto mientras viajaban en moto rumbo al centro de Caucete, que sufrieron el accidente.



Coincidió que a esa hora, Geiuli detuvo su Fiat 600 sobre el costado Sur de la ruta para revisar el líquido del motor, señalaron en la Policía. Ya estaba por retomar el viaje nuevamente, en dirección al Este, cuando fue impactado desde atrás por la moto Maverick en la que transitaban Oviedo y la pequeña Kiara.



"Mi hermana está muy mal. No pudimos hablar bien con ella porque está destrozada, pero dice que se le nubló la vista y no se acuerda qué pasó", explicó Carina Oviedo. En la Policía creen que se distrajo con algo o se descompensó, dado que no se explican cómo es que no vio al auto estacionado. El golpe fue tremendo, a tal punto que todo el frente de la moto quedó destrozado. La niña sufrió los golpes más duros porque iba sentada entre el manubrio de la moto y su madre. De hecho, murió casi de inmediato producto de las heridas. María Oviedo terminó con golpes, pero estaba fuera de peligro.