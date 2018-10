Pérdidas totales. El fuego hizo estragos en la precaria vivienda. Se quemaron prácticamente todas las pertenencias, el techo se vino abajo y quedó inhabitable. Para ayudar a la familia, llamar al 2645224004.

Zaira Aguirre tiene tan sólo 8 años y en la noche del pasado lunes se convirtió en héroe por su valentía para entrar a su casa en llamas y rescatar a dos hermanitos (Thian, de 4 años y Azul, de apenas 10 meses) mientras el fuego amenazaba sus vidas. Ese caso ocurrió en Chimbas, mientras que en Pocito y San Martín otros dos incendios dejaron importantes pérdidas para las familias damnificadas (ver aparte).



Ayer los papás de Zaira todavía no podían creer el coraje que tuvo la pequeña. Y tampoco encontraban la razón por la cual la nena decidió, así de la nada, entrar a su casa del Lote Hogar 38, cuando todos estaban en la vereda sin saber que las llamas comenzaban a apoderarse de la pequeña construcción de adobe, palos y cañas, donde dormían sus hermanitos. "No sé en qué momento entró. Estaba ahí, con nosotros. Fue como un instinto, es algo increíble. En un momento se me dio por mirar para adentro y la vi que salía de entre el humo con sus hermanitos alzados. Doy gracias a Dios que no se atutó y entró, porque si venía a avisarnos quizás ya iba a ser tarde", dijo Karen Aguirre (25), la madre.



Al parecer, todo se originó por el recalentamiento de unos cables.



Los 3 niños sufrieron lesiones, pero gracias al valor de Zaira sólo fueron leves y ayer se encontraban fuera de peligro.



El drama de la familia pasa porque quedaron en ruinas, pues el fuego arrasó con prácticamente todas sus pertenencias. Es más, hasta se quemaron los $2.000 que Aguirre había recaudado en su pequeña verdulería durante el fin de semana y con los que ayer iba a reponer la mercadería, cosa que no pudo hacer.

Se les quemó hasta el auto recién comprado



Carlos Roldán y su familia alcanzaron a sacar algo de la casa para que no la alcanzaran las llamas, pero la fuerza del viento Zonda resultó imparable y al final lo tuvieron que lamentar: sobre las 16 del lunes, el hombre, su familia (esposa y tres pequeños hijos) y sus vecinos tuvieron que mirar con impotencia cómo el fuego arrasaba con todo en la vivienda de la finca donde trabaja y es casero (calle Malvinas, unos 200 metros al Este de Mitre, en San Martín). Las llamas destruyeron incluso el Renault 6 que tres semanas atrás pudo comprar luego de grandes esfuerzos para ahorrar.

Un cortocircuito dejó grandes daños en una casa

Un cortocircuito generó un incendio que dejó grandes daños en la casa de unos trabajadores en el barrio Alberdi, Pocito. Ocurrió alrededor de las 15 de ayer cuando estaban Delia Olivares y la menor de sus cinco hijos, una nena de 11 años con retraso madurativo. Los propios damnificados contaron que el fuego se inició en la parte delantera, una ampliación donde antes tenían un pequeño negocio. Y que desde allí se propagó sólo hasta la cocina comedor, porque vecinos y bomberos lograron controlarlo. Perdieron una heladera, cocina, mercadería, ropa y otras cosas.