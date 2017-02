El accidente en el camino a Chile por Mendoza tiene en su listado de pasajeros a, al menos, dos familias sanjuaninas, según pudo saber DIARIO DECUYO. Son en total 7 personas, cuatro mayores y tres niños. En la tragedia fallecieron 19 personas.

La familia Maldonado Oro

Eliana Oro: no se sabe aún nada de ella. No ingresó a ningún hospital, tampoco por ahora la confirman como fallecida. Es que hay una mujer que tras el vuelco habría subido a un vehículo particular.

Jorge Maldonado: presenta quebraduras, pero está fuera de peligro

Lián Juan Cruz Maldonado: Padece traumatismo de cráneo, traumatismo facial y tiene una fractura de cúbito. El estado es grave y reservado.a la espera de su evolución.

Lián, Eliana y Jorge

La familia Olivera Sánchez

Roberto Olivera: fallecido

Fernanda Sánchez: fallecida

Thiago: tiene 2 años, fue operado y fue alojado en terapia intensiva con un traumatismo encefalo craneado, fractura de cráneo y fractura de tibia y supracondilea. El estado de ambos es grave y reservado.

Dilan Olivera: tiene 2 años. Está en terapia intensiva con un traumatismo encéfalo craneano, cervical y de pelvis.

Listado oficial de heridos

El último parte médico de los nenes sanjuaninos, los más graves de los 5 menores