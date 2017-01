Luego de pasar unos días de descanso, una familia oriunda de Rivadavia se llevó ayer un susto enorme al protagonizar un accidente en la Quebrada de las Burras, Ullum. Fuentes policiales informaron que una pareja y su hijo especial circulaban en una camioneta y aparentemente un neumático explotó en pleno viaje.



Eso provocó que el conductor perdiera el control y que terminaran a los tumbos. En esas volteretas, la mujer salió despedida y debió ser trasladada rápidamente por un automovilista al Hospital Rawson. En ese centro de salud quedaron asombrados, porque a pesar de lo espectacular del siniestro, la señora no sufrió heridas graves y luego de ser sometida a una serie de exámenes fue dada de alta.



El vuelco ocurrió a las 10 sobre ruta 149, a unos 8 km al Oeste del derivador que empalma con la ruta 436. Al cierre de esta edición, la Policía no tenía información sobre el conductor ni de su hijo, de unos 30 años. De la única que había datos era de la mujer que viajaba con ellos, quien fue identificada en la fuerza como Vicenta Giordano (64), con domicilio en Rivadavia.



La versión policial señala que los tres circulaban al Oeste en una camioneta Ford Ecosport y regresaban de Calingasta, luego de pasar allí unos días de vacaciones. Al parecer, el hombre conducía y tanto él como su hijo llevaban puesto el cinturón de seguridad. En cambio, Giordano no, explicaron las fuentes.



Todo indica que cuando la familia estaba a unos kilómetros del derivador, uno de los neumáticos estalló y provocó que volcaran. En las vueltas, la mujer salió despedida y al rato un automovilista pasó y la llevó al hospital. En tanto, el chofer y su hijo sufrieron algunos golpes y se quedaron en el lugar cuidando el vehículo hasta que llegara una grúa.