"Estamos preocupados por lo que pueda pasar después", dijo Abigail, hermana de la menor herida de bala.

Guadalupe Leonora Díaz (17) recibió un disparo en el costado derecho del abdomen durante una pelea entre dos familias en el Lote Hogar 36, en Santa Lucía, donde la menor vive junto a su novio y la familia de él.

Según una hermana de la chica herida, quien ayer se recuperaba en el Hospital Rawson, el problema se inició durante la noche del pasado domingo, cuando un muchacho (dijo que es de apellido Mercado) que vive en la casa de enfrente insultó a una cuñada de Díaz. Eso desencadenó una gresca en la que participaron varios integrantes de ambas familias, que incluyó golpes de puño, patadas, piedras y, lo más grave, un arma de fuego.

Herida. La víctima, Guadalupe Leonora Díaz. Recibió un tiro en el abdomen, pero afortunadamente estaba bien.

"Como el novio saltó a defender a la hermana se la agarraron con ella. Estaba parada en la puerta de la casa, ahí le dieron el tiro y baleada se fue hasta adentro a buscar ayuda", afirmó Abigail. La menor ingresó a la 1.20 de ayer al Servicio de Urgencias del Hospital Rawson, donde los médicos constataron que su vida no corría peligro. Eso sí, la bala le quedó adentro y no se lo pudieron sacar. "Ahora la tienen en una cama, con suero. Le tienen que hacer una tomografía y seguramente operarla. Ella no para de llorar del dolor que siente. Además tiene un pie lastimado y golpes en todo el cuerpo, está toda pateada. Nosotros estamos muy preocupados", dijo la hermana de Guadalupe, quien está terminando la secundaria.

La Policía secuestró un arma tipo tumbera y radió una camioneta y dos motos.

La investigación quedó a cargo de la seccional 29na. Los pesquisas detuvieron a 4 hombres (mayores de edad, no trascendieron sus identidades), secuestraron el arma tipo tumbera con la que habrían baleado a la menor y además radiaron una camioneta y dos motos de dudosa procedencia.

"Ellos son muy tranquilos, Guadalupe nunca ha tenido problemas con nadie y el novio tampoco, por eso me pareció raro", aseguró Abigail. En la Policía indicaron que el atacante dijo que disparó al aire para amedrentar, no con intenciones de herir a nadie.