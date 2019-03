Durante la siesta de este lunes, la familia de Silvio Carpio (47) se encontró con un terrible episodio cuando entraron a la vivienda en la que vivía. El hombre estaba tirado en una pieza de la casa con una herida "en la boca del estómago", según María Páez, una prima que lo halló.

Carpio era jornalero y cobraba una pensión. Era soltero y vivía solo en la casa de sus padres, ubicada en calle Boulevard Sarmiento, entre Álvarez Condarco y Magallanes, Villa San Damián. Los vecinos que se asomaron para saber qué había ocurrido se sorprendieron al conocer que había fallecido de apuñalado y lo definieron como "una persona tranquila".





También destacaron que era muy respetuoso y que si bien sabían que moraba en ese lugar, lo veían poco en la calle. Por su parte, Norma Carpio, de 55 años, contó que su hijo Cristian Rodríguez fue quien lo encontró sin vida, ya que al pasar por la calle vio la puerta de abierta y le llamó la atención.

Era el último de tres hermanos. El más grande vive en Mendoza y estaba viajando hacia la provincia luego de enterarse lo ocurrido. La hermana sostuvo que estaban pensando en hacer unas empanadas porque este martes 26, iba a ser el cumpleaños número 48. "No sé si tenía problemas con alguien", expresó Norma.

Familiares de Silvio Carpio.



Con lágrimas en los ojos, Páez expresó que Silvio era diabético y se colocaba insulina. Cuando lo vieron tendido en el suelo pensaron que le había dado algo por su diabetes. "No era de decir cuándo cobraba, era reservado en ese sentido. No sabemos si fue robo. No tenemos explicación de lo que pasó", amplió.

Por el momento, continúan las tareas investigativas en el domicilio y las fuentes policiales no han confirmado si tenía más heridas en el cuerpo. "No hay detenidos por el hecho y los familiares serán los que indicarán si falta algo en la vivienda, ya que a primera vista están sus cosas", destacó el jefe de la Policía, Luis Martínez.