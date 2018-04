Hotel de calle Mendoza entre Mitre y Santa Fe. Afuera la policía con la travesti

Giuliana llora, señala con sus manos el hematoma en la cara. Dice que fue sacada a los golpes por la encargada de un hotel. Pero no acaba ahí el relato: asegura que su cliente se quedó con su plata y documentación.

Este episodio revolucionó la rutinaria mañana de calle Mendoza entre Santa Fe y Mitre, Capital, donde funciona un hotel. Todo se inició cerca de 9:15 cuando Giuliana cayó a la vereda, golpeó con su cara el piso y atrás una mujer que le gritaba, tras supuestamente empujarla y golpearla.

Esta travesti de 28 años -asegura que más de 10 años en el trabajo sexual- fue abordada por la policía que debió ingresar al hotel y hablar con el cliente y la encargada. "Yo quiero mi plata, mis cosas. Es un cliente mio (tiene 26 años), si él me devuelve las cosas, yo no lo denuncio, pero a la encargada sí porque me golpeó", dijo.

Giuliana contó que la actitud de la encargada se debió a una supuesta intención de la mujer de quedarse con su cliente para tener sexo. "Ella quería estar con él y me sacó de encima, así a los golpes".