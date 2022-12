Estos son los ocho rugbiers que serán juzgados a partir del lunes por el crimen de Fernando Báez Sosa, cometido el 18 de enero de 2020 en Villa Gesell, y los tres que fueron sobreseídos durante la instrucción de la causa:



-Máximo Thomsen (23). Nació el 27 de noviembre de 1999 y sus allegados lo apodan "Machu". Se formó como rugbier en el Arsenal Zárate Rugby y jugaba en el Club Atlético San Isidro desde 2017, pero fue suspendido como socio tras conocerse su detención por el crimen de Fernando. Era estudiante en el profesorado de educación física y quería ser kinesiólogo de alto rendimiento.



Fue sacado por la fuerza del boliche "Le Brique" de Villa Gesell y está señalado por la justicia como quien quien le dio la patada mortal en la cabeza a Fernando cuando estaba "de rodillas sobre el suelo" y quien dijo a viva voz: "Quedate tranquila que me lo voy a llevar de trofeo".



Entre sus pasatiempos en la Alcaldía donde está detenido se dedica a leer novelas épicas o fantásticas, como el Señor de Los Anillos o Juego de Tronos. Este año debió ser operado de urgencia por una hernia inguinal, según aseguraron a Télam sus allegados.



-Ciro Pertossi (22): Nació el 8 de mayo de 2000. Es uno de los rugbiers a quien la Justicia le atribuye mayor responsabilidad en el crimen, ya que fue reconocido por al menos tres testigos "como el sujeto que le pegó a Fernando cuando ya estaba en el piso, en su cabeza, cara, y pecho". Imágenes aportadas a la causa lo muestran "chuparse los dedos" con sangre cuando es interceptado por personal policial. Además fue quien, casi una hora y media después del ataque, escribió en el grupo de WhatsApp que compartía con el resto del grupo: "Chicos, no se cuenta nada de esto a nadie". Es hermano de Luciano Pertossi y primo de Lucas Pertossi, otros dos acusados.



-Lucas Pertossi (23): Nació el 25 de febrero de 1999, es el mayor del grupo. La fiscalía determinó que filmó con su iPhone la secuencia del ataque, desde que fueron expulsados del boliche hasta que él mismo dejó de grabar la golpiza para agredir a un amigo de Fernando. Diez minutos después del ataque, envió un audio al resto de los rugbiers: "Estoy acá cerca donde está el pibe y están todos ahí a los gritos, está la policía, llamaron a la ambulancia... caducó".



-Luciano Pertossi (21): Nació el 29 de enero de 2001. Fue reconocido por testigos como uno los agresores de Fernando. En las filmaciones se ve cuando participa de la golpiza a Fernando.



-Matías Benicelli (23): Nació el 5 de noviembre de 1999. Fue quien abrió la puerta a la policía a las 10.30 del 18 de enero de 2020, cuando se ordenó la aprehensión del grupo en la casa que alquilaba en Villa Gesell. Un testigo lo ubicó como "agresor directo" de Fernando, al menos otro lo situó "agrediendo también a un amigo" y un restante lo identificó como quien le gritaba a Fernando "a ver si volvés a pegar, negro de mierda".



-Enzo Comelli (22): Nació el 25 de febrero de 2000. Al ser detenido presentaba un "hematoma sobre el labio inferior" y, según la fiscalía, "premeditadamente" agredió a Fernando "junto con los restantes imputados, previo repartirse roles para agredir físicamente a la víctima y posteriormente matarla".



La fiscalía estableció que fue quien "le propina en la secuencia fílmica golpes a otros sujetos masculinos que se encuentran en el piso y luego observa de cerca la golpiza que recibe la víctima".



-Blas Cinalli (21): Nació el 18 de abril de 2001, y, según la imputación, "existen sendos elementos probatorios" para atribuirle "una participación criminal esencial en la comisión del hecho" y como "agresor directo de Fernando". En el requerimiento para la elevación a juicio se constató que "golpea a unos sujetos que se encuentran en el piso".



-Ayrton Viollaz (23): Nació el 9 de mayo de 1999. Es el único del grupo que no tenía teléfono celular y la fiscalía entendió que "todas la probanzas valoradas" lo "ubican claramente junto a Fernando pudiendo quizás tratarse de un agresor directo". "Se lo observa cerca de todo lo sucedido", indicó el informe final de la fiscal.



E tanto, los tres sobreseídos en la causa son:



-Alejo Milanesi (21): Nació el 6 de enero de 2001. Fue detenido junto al resto de sus amigos, pero recuperó la libertad por falta de mérito. En el documento donde se solicita la elevación a juicio indica que "se halla en una zona más alejada del altercado".



-Juan Pedro Guarino (22): Nació el 29 de noviembre de 2000. Es hijo de un reconocido pediatra de Campana. Fue apresado junto a los otros rugbiers, pero fue excarcelado por falta de mérito.



-Pablo Ventura (23): El joven remero de Zárate estuvo detenido tres días luego de ser señalado por uno de los acusados como uno de los que agredieron a Fernando. En todo momento, Ventura y su familia aseguraron que la noche del crimen no estaba en Villa Gesell sino cenando con sus padres en Zárate.. La policía lo detuvo en esa ciudad y lo trasladó a Villa Gesell, donde finalmente fue liberado y sobreseído.