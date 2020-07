Germán Britez, nieto de Dora Dos Santos de 87 años presentó una denuncia ante la Fiscalía de Instrucción 3 de la tercera circunscripción judicial en Iguazú debido a que unos desconocidos irrumpieron en el hogar de la abuela, aprovechando la ausencia de la dueña de casa quien se encuentra internada en el Hospital Madariaga de Posadas.

Según Julieta Oggier, mujer del nieto de Dora, el jueves pasado se dieron con la noticia, avisados por los vecinos de que la vivienda de la anciana había sido invadida.

Dora tuvo que ser internada en Posadas por cuestiones de salud. Según Oggier, ellos cuidan a la abuela desde hace mucho y por la cuarentena y la salud de la anciana se quedaron este tiempo en Posadas.

Al estar la casa vacía los desconocidos rompieron «el candado del portón, la cerradura de la puerta e ingresaron a la misma».

La anciana vive en el lugar desde el 2005 y está pronta a ser dada de alta por lo que necesita regresar a su vivienda.

“Efectivamente están usurpando sin ningún tipo de fundamento, no tienen ningún documento, por eso hicimos la denuncia. Ellos dicen que tienen orden del Iprodha, y eso no puede ser, ahora no podemos entrar a nuestra casa, a mi abuela ya la van a dar el alta”, contó su nieto.

Fuente: Misiones Online