Desde que me enteré de la desaparición de Benjamín fueron las horas más desesperantes de mi vida: angustia, miedo, desesperación, malos pensamientos, y culpa.No estuve en el momento que desapareció, me enteré el domingo a las 23hs. Por suerte, desde el primer momento, mi novio estuvo acompañandome en cada segundo de esa noche de espera de la llegada de una buena noticia y temor de una mala. No dormirmos.Al otro día (hoy, lunes) intenté no ir al campamento, tenía miedo de estar ahí y que no me entreguen a mi hermano, sino a un cuerpo sin vida. No podía tener esperanza, los pensamiento negativos invadían mi cabeza. Sin embargo, decidí ir al recibir un llamado de mi mamá, en el que, llorando, me pidió que vaya con ella.El camino fue eterno. Sentía náuseas y mareos, hiperventilaba, me temblaban las piernas, pensaba que moría. Me preocupaba llegar y entrar en pánico, empeorando el estado anímico de mis familiares (todos estaban allá, menos yo, por miedo).Increíblemente cuando llegué y vi que mi mamá me necesitaba fuerte, pude serlo, fui más que mis emociones y me inserté de lleno en la búsqueda desesperada. No soy muy creyente, pero le adjudico esta capacidad de poder mantener la calma y fortaleza al Espíritu Santo, deidad a la que le pedí que me comparta sus dones y me acompañe.El ver a tanta gente movilizada me dio esperanza, la preocupación de todos los presentos y su compromiso en encontrar a Benjamín me dio seguridad y fuerza. Me sentí completamente desahuciada en dos momentos: al subirme a una lomada y ver toda la arena, pero no a mi hermano, y al ver llorar a mi mamá por, al rezar, pronunciar una plegaria de Benja: "San José, juega con nosotros". Pero en esos dos instantes, personas me estuvieron acompañando, en el primero un policía y en el segundo una trabajadora social y amigas de mi mamá, a los que les agradezco no haber permitido que me derrumbe.Estaba abrazada a mi mamá y hermana cuando escuché a todos gritar porque habían encontrado a mi hermano, solo pude llorar y abrazar a no recuero quién, fue el momento más feliz y deseado de mis 20 años. Solo me salía llanto. Llanto de emoción, de agradecimiento, y también de tranquilidad por tener otra oportunidad. ¿Oportunidad de qué? De jugar una vez más con Benjamín. El día antes de desaparecer me pidió jugar, lo hice un ratito y con desgano porque tenia que estudiar. Pensé "después de rendir juego". Cuando estaba desaparecido, me torturaba pensar que ese "después" quizás nunca iba a existir. Capaz, tampoco, nunca iba a poder comprarle un Ferrero Rocher (a los que les llama bombito) que le prometí que le iba a regalar, pero siempre me colgaba. Me arrepentí y sentí culpa por los momentos en los que me quejé de cuidarlo y en los que lo rechacé por estar con un celular, por no tener ganas de jugar, por hacer nada, o por estudiar. O también me sonaban en la cabeza esos retos innecesarios que le hice solo por estar idiota, los comparaba con el abrazo que me dio esa última vez que nos vimos al verme llorar. Por milagro, mi hermano está vivo y tengo la oportunidad de retractarme y ser lo que merece y lo que quiero para él, ¿y si la historia hubiese sido otra? La culpa estaría matandome y no habría nada que hacer al respecto.Cuento esto para enseñarles que no siempre tenemos segundas oportunidades, que no siempre podemos cumplir lo que dejamos para mañana. No pospongamos a nuestros seres queridos por cosas superfluas que pueden hacerse en otro momento.Hoy, gracias a toda la gente que se preocupó por Benjamín, puedo estar tranquila por tenerlo conmigo y poder darle amor y corregir mis errores.No sé qué hubiese hecho sin poder escuchar su risa una vez más o sin recibir un beso o un abrazo de su parte. Por lo que agradezco a TODOS LOS QUE COLABORARON.Agradezco a mi familia, a mi novio, a mis amigos, a los que difundieron, a los que oraron, a los que brindaron compañía, a los que nos alentaron a tener fuerzas, a los que llevaron cosas para donar, al gobierno de San Juan por el excelente operativo, a las fuerzas armadas y a las policiales, a defensa civil, a todas las instituciones que colaboraron, a los chicos de los cuatris y motocicletas, a los que fueron a caballo, a los que hicieron trekking buscando, a las psicólogas y trabajadoras sociales, a los que donaron cosas, al gobernador Sergio Uñac, al Jefe de Policía, Luis Martínez, y al director de Defensa Civil, Alfredo Nardi, a los que encontraron a Benja. GRACIAS A TODOS LOS QUE DE ALGUNA U OTRA FORMA COLABORARON. Me quedaron algunos sin nombrar, a los que también agradezco, pero sepan entender que fue UNA MULTITUD ayudando.Estoy orgullosa, y todavía conmovida, por la gente solidaria, comprometida y trabajadora que hay en San Juan. Gracias SANJUANINOS, sin todos ustedes yo ahora no podría estar feliz por tener a mi hermano, la luz de mis ojos, conmigo. Gracias por no permitirnos perder al tesoro más presiado de la familia. Y principalmente gracias por ofrecerme esta segunda oportunidad, ojalá mi experiencia les sirva. Cuiden a sus seres queridos!TE AMO BENJAMÍN, TE AMO. Ojalá estemos siempre como en este video.Espero que mis agradecimientos lleguen a todos.