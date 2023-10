Un video comenzó a viralizarse en las últimas horas en San Juan. Un delivery filma mientras golpea a un joven que supuestamente asaltaba a repartidores de comida en un barrio de Pocito.

Por el hecho, que habría sucedido el fin de semana en un barrio recientemente inaugurado en inmediaciones de calle 12, se lo ve a un joven tirado en el piso y sangrando producto de los golpes. "Acá está el ratón, el que le roba a los deliverys", grita quien lo graba.

En la imagen se ve un joven tirado en el suelo quien niega ser el ladrón, mientras, quien acompaña al delivery, le pide que no lo golpee más, que es menor de edad. El delivery que trabaja en la zona, lo acusa de haber sido asaltado e incluso de haberle mostrado un arma blanca. "No lo hagas más, no robes más, estamos laburando", le pide.

Por ahora, no habría denuncia policial aunque en la fuerza local reconocen que están circulando las imágenes.