Vecinos de una zona de Santa Lucía se vieron conmocionados ayer por el robo a una joven. Al ver lo que sucedía, atraparon al delincuente, lo golpearon y lo retuvieron hasta la llegada de la Policía. La situación fue filmada y el video se hizo viral.

Según comentaron testigos del hecho, todo ocurrió durante la tarde, en inmediaciones de calle Colón y Avenida Libertador.

Allí, una joven caminaba cuando fue abordada por el sujeto, que la sorprendió y le robó el celular. Al advertir lo que sucedía, vecinos que estaban en el lugar persiguieron al ladrón, lo golpearon y lo tiraron al suelo, para sostenerlo hasta la llegada de la Policía.

Vecinos atraparon y retuvieron a un sujeto que le robó el celular a una joven en plena calle. pic.twitter.com/dHny09wnvM — Diario de Cuyo (@diariodecuyoweb) May 9, 2023

En el video se puede oír cómo el hombre pide que no lo lastimen. "Yo ya perdí, pero no me dobles las piernas", dice a quienes lo retienen mientras se queja.

Tras el hecho, personal de la Comisaría 5ta lo detuvo para investigar lo sucedido. Sin embargo, desde la seccional se negaron a dar mayores detalles sobre el hecho.