La localidad de Villa Luzuriaga, en el partido de La Matanza, fue escenario de un hecho impactante: el pasado martes por la noche, tres delincuentes armados asaltaron a una familia y le robaron el auto cuando en el interior aún quedaba una beba de 3 meses, a quien los atacantes arrojaron al asfalto en su sillita cuando se daban a la fuga.

El hecho, que quedó registrado por cámaras de seguridad, antes de ayer a las 22.30, frente a una casa situada en Garibaldi y Alicante, en la mencionada localidad del oeste bonaerense.

De acuerdo a la información policial consignada por Télam, una madre llegó a su domicilio a bordo de un Peugeot 307 gris, en el que iban con sus tres hijos de 12 y 8 años y una beba de 3 meses que iba en su sillita, asegurada en el asiento trasero.

En ese escenario, la familia fue abordada por delincuentes armados que descendieron de un Peugeot 207 y, bajo amenazas, robaron el vehículo en cuyo interior aún permanecía la bebé.

Tras recorrer unos pocos metros a bordo del 307, y al percatarse de que la bebé estaba allí, los ladrones detuvieron su marcha y uno de ellos la arrojó al asfalto en su silla, para continuar la fuga.

De acuerdo a lo que se observa en el video que se viralizó en redes sociales, la niña fue inmediatamente rescatada por sus padres y se encuentra ilesa.

Esta mañana, la madre de la bebé habló con diversos móviles de televisión en la puerta de su domicilio que fue una secuencia “de terror”.

“El solo recordarlo me estremece porque en ese momento fue todo muy rápido. En ningún momento me resistí, lo único que hice fue bajar del auto. Mi nene ya estaba abajo, listo para abrir el portón, pero la nena y la bebé todavía estaban adentro”, relató la mujer, con su beba en brazos, en diálogo con el canal de noticias TN.

Durante su relato, la víctima del robo recordó que sus gritos alertaron a los vecinos. “Cuando me dicen “¡dame el auto, dame el auto!”, empiezo a gritar porque lo que quería es que me bajaran a mis dos nenas que estaban en el auto. Cuando veo que la nena baja, me quedaba la bebé. Salgo corriendo a los gritos y salieron los vecinos. Me volvió el alma al cuerpo cuando la bajaron”, admitió.

Consultada por alguna pista que pudiera ayudar a los investigadores para dar con el paradero de los delincuentes, la mujer dijo que no recuerda ninguna característica particular, pero sí aseguró que “los tres estaban armados”. Y en esa línea, completó: “Uno le apuntó a mi nene y otro a mí”.

“Yo sólo gritaba por mi bebita que había quedado en la parte trasera. El auto no me importaba, sólo quería que bajaran a la beba”, subrayó.

La denuncia del hecho fue radicada por las víctimas en la comisaría de Villa Luzuriaga y por el momento ni los delincuentes ni el auto fueron localizados.

La investigación judicial se encuentra a cargo del fiscal Carlos Arribas, de la Unidad Funcional de Instrucción N° 12 de La Matanza.