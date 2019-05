En las primeras horas de este viernes se registró un verdadero escándalo en el interior de un consorcio con nuevo caso de violencia de género, que dejó como saldo un luchador de artes marciales mixtas (MMA) detenido y dos mujeres golpeadas.

Según contó a DIARIO DE CUYO Cecilia Rodríguez (22), este jueves le tocaba a su expareja, Esequiel Illa (24), quedarse con la única hija que tienen, tal cual estaba acordado entre ambos. Ella le dijo que iba a ir a buscarla alrededor de las 12 de la noche porque se iba a ver el partido de River-Atlético Paranaense junto a su padre.

Cuando llegó al departamento de Illa, éste se negó a abrirle hasta que finalmente entró por una puerta que estaba abierta. “En ese momento mi hija de 1 año y medio salió corriendo a abrazarme y mi ex comenzó a insultarme y a maltratarme”, relató Rodríguez.

La joven estaba acompañada por su hermana Luana, quien empezó a filmar con un celular el escándalo (los videos fueron subidos a una red social). El joven, que salió en boxer, acusó a su antigua pareja de que consumió alcohol e intentó sacarle de los brazos a la nena, pero como no lo logró, se fue contra su excuñada, la agarró del cuello y la golpeó contra unas rejas.

Escracharon en redes sociales a un violento sanjuanino que delante de su hija agredió a su pareja. pic.twitter.com/AFy7ytWXNU — Diario de Cuyo (@diariodecuyoweb) 31 de mayo de 2019

“Después de eso, entre gritos, me golpeó a mí, entonces empecé a buscar las cosas de mi hija. En ese momento una vecina se metió a defenderlo, otra persona llamó a la Policía y junto a mi hermana nos fuimos a nuestra casa”, contó la agredida.

Finalmente, el luchador de MMA fue detenido, trasladado hasta la Comisaría 13º e imposibilitado para acercarse a las chicas agredidas en el futuro. Rodríguez radicó la denuncia y, posteriormente, un médico legista constató golpes en su cuello y manos como así también en los brazos y cuello de Luana.

“Estuvimos juntos (con Illa) durante 7 años, pero desde hace unos cinco, cuando él empezó a practicar MMA (artes marciales mixtas) se puso agresivo y por eso no me sorprende lo que hizo porque no es la primera vez que ocurre”, dijo la joven agredida, al mismo tiempo que agregó que “estuve muy asustada, pero con el correr de las horas pude tranquilizarme”.