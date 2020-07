Un nene de cinco años atacó a golpes al asaltante de su madre en Córdoba. La reacción del pequeño quedó registrada en un video de seguridad de una casa. El hecho, que se conoció este martes, ocurrió el mediodía del domingo en el barrio Vélez Sársfield. Una mujer que caminaba por la vereda junto a su hijo fue sorprendida por un sujeto que intentó quitarle el celular.

La víctima entró en pánico y comenzó a gritar en un intento de pedir ayuda, en ese momento apareció su hijo de cinco años y empezó a darle golpes de puños al delincuente.

En una entrevista con el canal Teleocho, Analía Lazarec contó que no se dio cuenta que su hijo la había ayudado y que recién lo vio al revisar la cámara de seguridad.

“Salía con mi hijo a la casa de una vecina. Mi marido estaba adentro con otro hijo. Me dijo ‘dame el celular’. Me agarra y me mete la mano en el bolsillo. Me dijo que me iba a pegar un tiro y vi que no tenía arma y empecé a gritar”, relató la mujer.

Lazarez contó una lamentable realidad que, en parte puede explicar la reacción del menor, ese fue el tercer robo que ha sufrido en presencia del niño.

“Él quiso defenderse y defenderme. Después se abrió la reja y mi marido salió a correrlo, pero no lo pudo alcanzar”, agregó.