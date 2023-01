Un brutal caso de violencia infantil conmociona a Melchor Romero. Se estaría viralizando material fílmico en las redes sociales donde se observa a una mujer golpear a su bebé salvajemente, propinándole golpes de puño en el rostro hasta desacomodarle de la mandíbula, gritando y lavando su rostro con violencia, según dio a conocer el sitio local El Editor Bonaerense.

La abuela se presentó en la Justicia y aportó información. Los videos habrían sido filmados por la tía del bebé, que perdió tres dientes por los golpes.

#LaPlata IMÁGENES SENSIBLES Se viralizó en redes sociales el video de la joven que golpea brutalmente a su hijo de 1 año en Romero.

En la golpiza le bajó tres dientes y una amiga la increpa: "ya le van a crecer", le reponde

Al tener 17 años no está detenida#LeyLucio #LucioDupuy pic.twitter.com/lefYsVmGXL — Diego Aramayo (@DiegoMayo89) January 28, 2023

La abuela advirtió: “Esto no es de ahora. Empezó con la violencia hacia el nene cuando él tenía siete meses. Yo fui al Hospital de Niños, les dije a los médicos y me informaron que le iban a hacer un seguimiento. Fui a la Justicia y esperaron que pase todo esto para moverse“.

Para la familia del bebé, la imputada lo utilizaba con fines económicos. “Le dije que si no lo quería tener, que yo me ocupaba, pero me respondió ‘no garpa que lo tengas vos’", explicó la abuela del niño, luego de reiterar que las autoridades estaban al tanto de la situación de su nieto.

Por último, las fuentes remataron: “Se realizó rondín preventivo en su domicilio de calle 159 entre 524 y 525. Se deja constancia que la imputada de 17 años no se encuentra privada de su libertad y el menor a resguardo en la casa de abrigo”.