La maniobra de una mechera quedó registrada en las cámaras de seguridad de una tienda ubicada en pleno centro.

El hecho ocurrió a las 13 de este lunes, en un local situado en el 74 Este de la Avenida Libertador. En el video se puede ver cuando la mujer sustrae un tapabocas y lo guarda en su cartera. También se llevó un pullover de $1250.

"Todos los días andan los pungas, las mecheras, ahí en esa cuadra. Todos los santos días. Cuando me dí cuenta salí a buscar a algún policía y no había ninguno. No hacen nada de nada, todos los días roban", se quejó Duilio Vargas, propietario de la tienda. La mechera aprovechó que él y su esposa estaban acomodando la vidriera para cometer el robo.

"Estas son las mecheras que andan robando todos los días en el centro y la Policía no hace nada. Andan guardados, tomando café, y a nosotros nos viven robando", cerró la víctima.