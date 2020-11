Harta de los constantes maltratos, la joven decidió realizar la denuncia policial. Sanjuaninos, ambos se fueron a vivir a España en busca de un futuro mejor. Sin embargo, lo que en principio fue un sueño se convirtió rápidamente en pesadilla.

Al poco tiempo, L.V comenzó a sufrir un calvario. Primero fueron insultos cada vez más fuertes, luego llegaron las reacciones violentas y después fue el tiempo de los golpes.

"Todo comenzó por celos absurdos, creaba películas inexistentes en su cabeza, desconfiaba de todo. Tiene una capacidad de manipulación impresionante", relató la joven en sus redes sociales.

"Me enfermó, bajé 15 kilos, no me quería, estaba anulada, consumida. Intenté muchas veces terminar con la relación, pero todo salía muy mal", agregó la joven que vivió una calvario de 8 meses.

Finalmente, decidió realizar la denuncia, investigada por el Juzgado de Instrucción Nº 2 de Torremolinos, España.