Una empleada doméstica de 45 años reveló ayer a la versión digital de DIARIO DE CUYO que fue al hospital Rawson a ver a su hijo con una fractura en un brazo por un robo, y que al volver a su casa en la Villa Cenobia Bustos, Rawson, se topó con que le habían entrado ladrones y le habían robado de todo.



Lo de la fractura en un brazo recién se reveló el jueves, cuando el chico, de 17 años, sintió un fuerte dolor y los estudios médicos revelaron la grave lesión. Según Laura Sánchez, hace dos semanas mandó a su hijo con $100 a hacer una compra y en la calle lo atacaron a golpes para robárselos. Pero no fue la única situación angustiante a causa de ladrones, ya que al regresar a su vivienda -contó- encontró una puerta rota y adentro todo revuelto.



"Me llevaron todo: la cocina, el microondas, las camas, la heladera, la bicicleta, el lavarropas y hasta la garrafa. Y a lo que no pudieron llevarse me lo rompieron, como las patas de la mesa y mi somier", contó, angustiada. Y agregó: "Me dejaron sin nada, hasta la poca plata que tenía. Por suerte, una persona muy buena me ofreció una casa hasta que pueda empezar a pagar el alquiler. Va a ser difícil, pero hay que salir adelante".



"Yo soy madre y padre a la vez. Mis hijos mayores ya no viven conmigo, pero el más chico sí. Yo trabajo 10 horas diarias y no me quejo. Pero esto es terrible, me obliga a empezar de nuevo", relató.