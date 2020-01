Una pareja de empleados judiciales y su hijo de 5 años vivieron unos veinte minutos de terror por culpa de cuatro delincuentes que los asaltaron en su casa de Santa Lucía. La vivienda está ubicada en la calle Angualasto, entre San Lorenzo y Cordillera de los Andes, una zona que -según los vecinos- en los últimos meses se volvió extremadamente peligrosa, al punto de que, con esta, ya son tres las familias que fueron víctimas de violentos asaltos desde noviembre último a la fecha.



Esta vez, todo empezó alrededor de las 0.15 de ayer. Las víctimas (pidieron reserva de sus identidades) miraban televisión cuando escucharon dos estruendos en la puerta de ingreso principal. Los sujetos la tiraron a patadas y apenas entraron impusieron su control: pidieron a los tres que se tiraran al piso y que no los miraran. Según la mujer, dos de los ladrones tenían cuchillos, otro estaba armado con un machete y el restante tenía una tijera tipo corta hierro. Todos tenían cuelleras y solamente se les veían los ojos, agregó. "Querían plata, todo el tiempo repetían que querían la plata, que querían saber dónde estaba", dijo.



Uno de los momentos más dramático fue cuando ella se animó a pedirle a uno de los delincuentes si la dejaba encerrarse en el baño junto a su hijo, pues temía que los llantos y gritos del niño enojaran a la banda criminal. Los ladrones accedieron y madre e hijo se refugiaron en el baño, donde luego podían escuchar cómo seguía el atraco. "A mi esposo le pegaban patadas en las piernas y le taparon la cabeza con una camisa. Lo amenazaban para que entregara plata, pero sinceramente no teníamos. Es más, hasta él les ofreció que fueran a un cajero automático", comentó la mujer.



Los malvivientes finalmente se tuvieron que conformar con un televisor, dos celulares y algunos juguetes del nene que también se llevaron. Al parecer, lo que apuró su huida fue el ruido de un tiro al aire que disparó un vecino que aparentemente vio el mensaje que otra vecina envió a un grupo de Whatsapp que armaron justamente para combatir la inseguridad. "Decían: "¡auxilio, por favor, llamen a la Policía, nos tienen secuestrados, por favor!". Eran estremecedores", dijo esa vecina que no dudó en avisar por el grupo.



"Acá alquilamos desde hace tres años y es la primera vez que nos pasa. Te queda una impotencia tremenda, bronca y miedo también porque te sentís inseguro", concluyó la mujer.



Interviene la seccional 29na.

Periodista desvalijado

El periodista Víctor García sufrió un robo en su casa de Pocito, en el callejón Echegaray entre 7 y 8. Los ladrones entraron por una ventana y escaparon con un TV, un DVD, un ventilador, dos parlantes y gran cantidad de ropa, dijeron fuentes policiales. El hecho ocurrió sobre las 22 del pasado jueves, cuando García no estaba en el hogar. "Me quiero ir de esta p... provincia a ver si en otro lugar tengo un poquito de mejor vida", escribió la víctima en su cuenta de Facebook.