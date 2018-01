Captura del video donde se ve el vendedor ambulante

La confianza que le habían dado a un vendedor ambulante para ingresar a un conocido centro médico sanjuanino se rompió por completo cuando este viernes por la tarde aprovechó una distracción de un profesional para robarle un costo teléfono celular.

Esa maniobra quedó grabada en las cámaras de seguridad del Cimac. Desde el entorno del damnificado decidieron hacer público el video para que la policía intervenga y que, fundamentalmente, no lo dejen entrar más a ese lugar.

"No me interesa recuperar el celular quiero que si alguien lo reconoce me de nombre y apellido y de donde es, el resto se encarga la policía", dijo a este diario la esposa del damnificado.

Mirá el video: