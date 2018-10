��Violenta pelea entre alumnas de la Escuela de la Colonia de Open DoorEl establecimiento educativo que se encuentra junto al portón de entrada de la Colonia Doctor Domingo Cabred, de la localidad de Open Door, en el partido de Luján, periódicamente y cada vez con más frecuencia se convierte en un ring de boxeo, no solo para los alumnos varones sino además para las chicas, las que también emprenden a los golpes ante sus violentas disputas, por lo que terminan golpeadas y con girones en sus ropas, tanto dentro como en la puerta de esta escuela primaria y secundaria. Y cada vez son más frecuentes estos violentos y peligrosos episodios que pueden terminar muy mal, incluso con pérdidas de vida, dado que, según diferentes fuentes, han sido vistos alumnos manipulando alguna especie de púas o facas, con tal de defenderse o quizás para atacar. Nadie sabe con precisión.Ya habíamos advertido lo que podría suceder en este establecimiento educativo con relación a la seguridad de los alumnos, dado que al inicio del ciclo lectivo se decidió desde el Consejo Escolar y la Inspección General de Escuelas realizar cambios en la dirección, dado que se trata de una escuela con sus particularidades, la que había sido puesta en orden el años pasado por la presencia de sus anteriores directivos. Pero, con las nuevas autoridades volvió todo para atrás en cuanto a la convivencia de alumnos y docentes, dada una evidente falta de conducción, puesto que en el primer día de presentación de la directora de la escuela secundaria ya había pedido en su discurso “que no la hagan poner nerviosa porque tenía problemas psicológicos, y no podía alterarse”, así que con esta premisa evidentemente los más revoltosos se sintieron a sus anchas, pudiendo hacer lo que quisieran.La fiesta de fin de año pasado la presenciamos, y periodísticamente registramos la manera en que alumnos y docentes agradecían por la buena organización, por la convivencia lograda durante el año y por los resultados logrados en los promedios generales de los alumnos, habiendo participado todos de diferentes actividades, algo que había sido histórico en “la Escuela de La Tranquera”. Pero, por cuestiones que sin duda alguna no tienen mucha explicación, las autoridades regionales tiraron todo por la borda, logrando sin duda alguna este tipo de enfrentamientos entre los alumnos, quienes reaccionan ante la falta de autoridad tomándose a las trompadas, con chicos lastimados, por los golpes, con sus ropas rasgadas dados los tirones a los que se ven sujetos durante sus peleas, y evidentemente la convivencia y las notas no es tan buena como lo venía siendo, con una dirección firme y presente.Y, esto no es hablar de alguien en particular, dado que lo que se había logrado hasta el año pasado era parte de la labor de un conjunto de personas, directivos y docentes, los que terminaron el año pasado vestidos de gala, felicitándose unos a otros por algo que no habían experimentado nunca antes, ni siquiera en sus propias casas, de ser reconocidos como personas, de ser escuchados y sacados adelante más allá de pertenecer muchos ellos a sectores vulnerables, y de eso fuimos testigos como trabajadores de prensa, porque vimos y presenciamos en muchas oportunidades durante el año pasado trabajos prácticos realizados en los campos de la Colonia, con salidas periódicas por las ciencias naturales y sociales, que los chicos habían dejado de usar gorras dentro de la escuela, integrándose, preguntando y escuchando respuestas, un logro que evidentemente los inspectores y autoridades del Consejo Escolar prefirieron desperdiciar por cuestiones de acomodos de los amigos de siempre, los que sin duda alguna “no saben hacer una ¨O¨ con el culo de un vaso”. Y sepan disculpar la manera en que cierra esta nota periodística, pero no encontramos mejor definición para explicar que en muchas oportunidades la prioridad es ubicar a trabajar a, personas que sin estar mentalmente en condiciones, según nuestras fuentes, de todas maneras son puestas al frente de un colegio. Con estos penosos resultados.LINK HACIA LA NOTA EM MUESTRO PORTAL DE NOTICIAS:http://noticiasenlujan.com/violenta-pelea-entre-alumnas-de-la-escuela-de-la-colonia-de-open-door/