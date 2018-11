Un delincuente entró a robar a una panadería situada en La Plata y amenazó a una clienta colocándole un cuchillo en el cuello. La violenta situación quedó registrada en las cámaras de seguridad del local.

El ladrón ingresó a la panadería, se hizo pasar por cliente e, incluso, le preguntó a la cajera del local si tenían timbre. Sin embargo, repentinamente sacó un cuchillo de su bolsillo y lo colocó en el cuello de la señora que estaba comprando delante de él.

El ladrón le pidió a la cajera y a la mujer que estaba amenazando que se queden calladas, que entreguen sus celulares y toda la plata que tenían. La dueña del lugar le entregó todo lo recaudado y, finalmente, el agresor soltó a la segunda afectada.

Luego de advertir que la clienta estaba a salvo, la dueña del lugar le tiró un artefacto por la cabeza al ladrón, quien logró escapar sin problemas.

"La clienta es una vecina que viene a comprar a menudo. Cuando entró el hombre, no vi nada sospechoso, no me di cuenta", manifestó la dueña del local.



Fuente: Crónica