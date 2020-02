Una violenta pelea entre un grupo de jóvenes terminó con una joven inconsciente en pleno centro de La Plata. El brutal ataque quedó registrado en una cámara de seguridad.

El ataque en patota recuerda al crimen de Fernando Báez Sosa, asesinado a golpes por un grupo de rugbiers en la localidad bonaerense de Villa Gesell.

En esta ocasión, la víctima fue una chica de 20 años que estaba junto a un joven en Diagonal 80 y 4, ciudad de La Plata.

Según informó El Día, había varios sujetos confrontando y arrojándose piedras y, en ese contexto, la víctima fue golpeada por otra joven hasta dejarla inconsciente. La agresora le siguió pegando en la cabeza y le robó el celular.

#LaPlata Pelea entre jóvenes termina con una chica inconsciente que fue internada en el Hospital San Martín. Fue este domingo por la mañana en Diagonal 80 y calle 4. imágenes de las cámaras de seguridad. pic.twitter.com/WqON77pCUG — Fernando Tocho (@nandotocho) February 23, 2020

Al mismo tiempo, el joven que estaba con ella era atacado por un grupo de varones, lo que le impedía asistirla. Las imágenes fueron captadas por el Centro de Monitoreo de La Plata.

"Cuando llegamos nos encontramos con una chica 20 años inconsciente. Nos dimos cuenta que había sido agredida incluso con patadas en la cabeza. Allí la atendimos y la derivamos al hospital San Martín", contó Enrique Rifourcat, titular del SAME La Plata.

Una vez en el centro médico la revisaron y encontraron que tenía un traumatismo encéfalo craneano: "No llegó a ser fractura. Con el correr de los minutos recuperó el conocimiento, pero esto no quiere decir que no haya algo más grave, por lo que siguió en observación hasta que pasadas las 15hs le dieron el alta con 'pautas de alarma'", contó el experto en diálogo con el canal de noticias TN.

Por el hecho cuatro personas fueron detenidas: la joven señalada por los golpes, de 17 años; y tres sujetos de 21 y 22 años. El caso fue caratulado como "robo agravado en poblado y en banda".