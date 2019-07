La irascibilidad con la cual se está viviendo en este momento tuvo su epicentro en el barrio de Villa Lugano, donde dos hombres golpearon de manera salvaje a otro porque les molestaba que la música de su casa estuviera alta. En tanto, el hecho fue registrado por un video realizado por un vecino de la zona, y el herido fue trasladado al hospital Santojanni con un fuerte traumatismo craneal.

El ataque tuvo lugar en el pasaje Hicken al 2900 el pasado fin de semana, cuando dos hombres (de 53 y 28 años) acudieron a la casa de una persona de origen boliviano (49) y le recriminaron que bajara la música porque estaba muy alta según ellos.

Salvaje pelea entre vecinos de Lugano por música alta. pic.twitter.com/IkZ7AcrOdR — Crónica VIRALES (@CronicaVirales) July 23, 2019

La víctima, llamada Carlos, intentó calmar la situación pero todo se vió desbordado y los sujetos comenzaron a golpearlo, aunque nunca se dieron cuenta que estaban siendo filmados por alguien que poseía un celular.

El hombre le comentó a un medio que "esta persona, en alusión al atacante mayor, es de por si violenta con todos, y yo le subalquilo. Esa noche vino a quejarse por la música de mala manera, y cuando salí me increpó y me dijo que si no me gustaba que me vaya de su casa. De pronto, apareció la otra persona y me golpearon por todos lados".

Como resultante de la golpiza, Carlos fue llevado al hospital Santojanni con un fuerte traumatismo craneal y varios dientes menos. En tanto, al quedar registrado el ataque, los efectivos de la Policía de la Ciudad detuvieron a los dos sujetos.

Fuente: Crónica