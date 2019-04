Una violenta escena fue captada por las cámaras de seguridad de un edificio del barrio Villa Primera de Mar del Plata. En la secuencia se puede ver a un hombre que intenta llevarse, a la fuerza, a su hija de tres años y subirla a su auto, mientras la madre le pedía a gritos que no lo hiciera.

El accionar de algunos testigos permitió que el hombre no lograra su cometido, aunque no se fue del lugar sin forcejear con su ex y sacudir a la criatura.

Mar del Plata: una mujer denunció tres veces a su ex por violencia de género. Acá, el denunciado arranca de los brazos de la madre a la hija de dos años. Tira golpes con la nena a upa. Así estamos. pic.twitter.com/GeNRfj1CY9 — Mauro Szeta (@mauroszeta) 8 de abril de 2019

Natalia Tortorici, de 40 años, ya había denunciado en reiteradas oportunidades al papá de su hija por violencia de género, pero lo único que logró fue una perimetral que apenas duró 10 días. La mujer, con la divulgación de las imágenes, espera que la Justicia actúe de otra manera para no terminar -según sus propias palabras- en "una bolsa negra".

El hombre filmado la semana pasada en la ciudad balnearia Alfredo Javier Fernández, de 36, que trabaja como empleado en una autopartista. El viernes, como de costumbre, el sujeto debía retirar a su nena para pasar el fin de semana junto a ella.

Cuando llegó a la casa de Natalia, su hija estaba dormida y en lugar de esperar a que se despertara, como le pedía la mamá, la sacó por la fuerza y a medio vestir. De hecho, en la secuencia se puede ver que la nena sale con los pantalones por las rodillas.

La discusión y el forcejeo se extendió a la calle, donde algunos testigos lograron calmar a Fernández y devolverle la criatura a Tortorici.

La mujer utilizó su cuenta de Facebook para divulgar la historia y mostró fotos de los distintos golpes que le dio el hombre en reiteradas oportunidades. Ahora, está a la espera de que la justicia le permitan a ella y su hijita vivir en paz.