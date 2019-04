La fiscal Fabiana Pochettino ordenó la detención de las siete personas acusadas de abusar sexualmente de manera grupal de un joven, de 25 años en Sebastián Elcano en febrero pasado.

El comisario general Luis López aseguró que las aprehensiones se realizaron de manera simultánea en siete domicilios de esa localidad del norte cordobés.

"Los sujetos quedaron a disposición de la fiscal como supuestos autores de abuso sexual con acceso carnal", indicó el funcionario policial.

Este miércoles serán trasladados hacia la fiscalía de Pochettino para ser indagados. Carlos Nayi, abogado de la víctima, había pedido la aprehensión de los acusados.

"El lunes y martes han sido días muy movidos. El martes la jueza pidió la detención de las siete personas acusadas por abuso sexual con acceso carnal y que eran conocidos de la víctima que tiene una situación especial porque padece un retraso madurativo de desarrollo", dijo Carlos Nayi.

"No sólo lo amordazaron, lo violaron sino que también publicaron las imágenes en Internet cuatro días después, produciendo un efecto multiplicador. Estas personas no sólo cumplieron un hecho grave, sino que no se arrepintieron", agregó.

El letrado explicó que el video que circuló en las redes es "prueba penal" y que por este tipo de causas corresponde una pena que va desde los 8 a los 20 años. "Era casi como matar a una persona", graficó.

El hecho

Ocurrió en febrero, pero la víctima lo denunció a fines de marzo pasado luego de que se viralizara en redes sociales un video filmado durante el aberrante episodio.

Según consta en la denuncia, los acusados embriagaron a la víctima para luego abusarla.

Nayi, por otra parte indicó que la víctima "es una persona que no ha terminado el primario, con un retraso en el proceso madurativo, que ha estado en la intemperie porque desde los 10 años trabaja en negro en la comuna".​