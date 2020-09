El pasado fin de semana, una mujer de 43 años sufrió un salvaje ataque en su casa ubicada en la localidad bonaerense de Ensenada. El hecho fue perpetrado por un hombre que, al huir del lugar, perdió su documento con el cual pudo ser detenido.

De acuerdo a la denuncia realizada por la víctima, un hombre irrumpió en su domicilio en Ensenada cuando estaba sola, la golpeó, la violó y antes de escapar le tiró encima una olla de agua hirviendo. “Tengo todos los brazos quemados”, afirmó.

El hombre logró huir de la vivienda ubicada en Güemes y Joaquín González pero, mientras escapaba, perdió su documento al saltar un paredón. Finalmente, la policía localizó al sospechoso quien estaba con otros dos hombres dentro de un auto.

Al tratar de identificarlos, la policía fue agredida por los sujetos que terminaron detenidos por “daños, atentado y resistencia a la autoridad”. Según indicó Télam, el presunto abusador, de 43 años, quedó a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 3, a cargo de fiscal Marcelo Martini.

“Me golpeó de todas las formas y después fue a buscar un arma que no tengo, buscaba una 45, pero yo no tengo armas. Luego me golpeaba en la cabeza, las orejas y ojos“, recordó la víctima de 43 años en diálogo con el portal Hoy.

Pocos días después del hecho, los vecinos de Ensenada y los familiares de la víctima decidieron realizar una marcha en reclamo de justicia. Con carteles y respetando el distanciamiento social, los vecinos se hicieron escuchar.