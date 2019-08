Rodrigo Ezequiel Busto tenía denuncias por violento y le habían prohibido acercarse a su exmujer, pero el viernes pasado fue a la casa que los dos habían compartido en Ituzaingó para buscar sus pertenencias. La sorprendió con un cuchillo que encontró en la cocina y la apuñaló nueve veces con su bebé en brazos.

Tras una separación conflictiva, Florencia Belizan no solía estar sola porque le tenía miedo a Busto. Su hermano la acompañaba desde entonces y también estaba presente cuando el joven de 22 años se presentó para llevarse sus cosas. Avisaron a la policía que estaba violando la perimetral, pero no llegó ningún patrullero. Después de tres horas, su ex la convenció de que no iba a "pasar nada" y lo dejó entrar.

"Agarro las cosas y pedime un Uber", recordó en diálogo con Crónica que le dijo Busto. Mientras su hermano calmaba a los perros que no dejaban de ladrar, Florencia entró con el agresor a su casa y poco después estaba encerrada en el baño.

De acuerdo a su relato, Busto la empujó con fuerza, la tiró al piso y la asfixió metiéndole la mano en la boca. Su hermano gritaba desde afuera desesperado pero ella y en un momento, Busto se distrajo. Fueron apenas segundos, pero alcanzaron para que Florencia se defendiera.

"Tengo un dispenser con agua caliente, cargué un poco y se la tiré para que mi hermano pudiera abrir la puerta", contó. Su inesperada reacción tomó a Busto por sorpresa, y también lo enfureció. "Me quemaste", le gritaba mientras iba a la cocina decidido a terminar con lo que había empezado. "Agarró un cuchillo y lo único que hice fue tirarme al piso para cubrir a mi bebe mientras él me apuñalaba", sostuvo la víctima.

Nueve veces la acuchilló antes de que su hermano lograra abrir la puerta y se enfrentara con él. Los vecinos, que ya habían advertido la situación, entraron a la casa, subieron a la mujer a un auto y la llevaron de urgencia a un hospital de la localidad bonaerense de Haedo, donde quedó internada.

En tanto, Busto escapó del lugar con el celular de Florencia y todavía está prófugo. "Le manda audios a mi hermana amenazándonos", sostuvo la joven. La denuncia está radicada en la Comisaría N° 4 de Ituzaingó.