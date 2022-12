La primera impresión que dejó entre los pesquisas la escena del siniestro letal, la moto y el cuerpo del conductor, los llevaba a suponer que no hubo otra persona involucrada y que ese hombre pudo haber perdido el control de la Motomel 150 cc que guiaba por otra causa, como una falla en el rodado, por un error al manejar o por alguna descompensación en su estado de salud.

César Sebastián Ontivero Nievas se llamaba la víctima. Tenía 42 años y en su documento figura que su último domicilio es en la Villa San Isidro, en Chimbas. Según los investigadores del caso que dirigen el fiscal coordinador, Iván Grassi, y el ayudante fiscal Fabricio Poblete (UFI de Delitos Especiales), todo pasó alrededor de las 3 de ayer sobre la Ruta Nacional 40, entre Centenario y Rodríguez, en Chimbas.

Todo indica que Ontivero Nievas circulaba hacia el Sur y que venía de Albardón luego de participar de una reunión con amigos.

Cesar Ontivero Nievas, víctima.

¿Por qué suponer que se accidentó solo? Porque en el asfalto no había huellas de alguna frenada de último momento, porque la moto tenía en su frente las marcas del impacto contra el guardarrail y no se encontraron restos de plásticos u otra evidencia de que otro vehículo hubiera embestido la moto de la víctima, indicaron fuentes judiciales. Ayer, además, no descartaban que Ontivero Nievas hubiera estado bajo los efectos del alcohol, porque volvía de una reunión con amigos en Albardón, donde habría ido a ver el partido de Argentina contra Países Bajos, precisaron los voceros.

De todos modos, esperarán el informe del análisis toxicológico para confirmar o descartar la ebriedad. Y chequearán cámaras de seguridad para confirmar o descartar la eventual participación de otro vehículo.