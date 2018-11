Ariel Burgoa tenía un hijo y trabajaba en una empresa de construcción como ayudante de topógrafo.

Un hombre de 34 años, identificado como Ariel Julio Burgoa, cayó de su moto cuando volvía a su casa de una fiesta, sufrió graves heridas y murió a las pocas horas en el hospital, dijeron fuentes policiales.



Todo ocurrió cerca de las 19.45 del pasado domingo, sobre la Ruta 510, aproximadamente 1 kilómetro al Norte del puente de Usno, en Valle Fértil.



Según la Policía, Burgoa había estado participando en unas jineteadas en la Villa San Agustín, y los investigadores no descartaban que haya estado bebiendo alcohol en grandes cantidades, indicaron.



Lo cierto es que perdió el control de su moto 200 cc cuando regresaba a su casa en Usno y, como no llevaba casco, sufrió graves heridas en la zona de la cabeza. Fueron unos turistas los que lo vieron tendido a un costado de la ruta y llamaron a la Policía.



Por la gravedad de las lesiones, el motociclista fue trasladado al Hospital Rawson, pero los médicos no pudieron hacer nada y en la madrugada de ayer finalmente dejó de existir, dijeron los voceros.



Además de la posibilidad de que haya conducido ebrio, los pesquisas tampoco descartaban que se haya quedado dormido.





En Capital



Una pareja que viajaba en un Fiat 147 se estrelló contra el guardrail y la chica, identificada como Tamara Vidal (23), se quebró la pierna izquierda, dijeron fuentes policiales. Ocurrió sobre las 6 de ayer, en Ruta 40 y Acceso Sur, en Capital.



Según una versión extraoficial, el conductor, Jeremías Gómez (21), manejaba en notable estado de ebriedad.