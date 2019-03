Sin chances. El motociclista no tuvo ninguna chance tras el violento impacto con el taxi. Y perdió la vida a pesar de llevar puesto su casco.

Un jornalero que volvía a su casa en Santa Lucía luego de visitar a su madre, protagonizó un choque frontal con un taxista de una conocida remisera y ni siquiera el casco pudo salvarlo de su trágico fin. Ayer, la Policía investigaba si el conductor del auto de alquiler conducía ebrio.



Fernando Aguirre (34) había salido como cualquier otra tarde a visitar a su madre en Rawson, dejando a su esposa, Gladys Flores (30) y a sus tres hijos de 10, 4 y 3 años en casa.

Víctima. Fernando Aguirre era jornalero y padre de tres chicos.

Ocurrió alrededor de las 00:30 de ayer, cuando Fernando volvía de la casa de su mamá en la Villa Navidad, en El Medanito, Rawson. Circulaba por Buenaventura Luna en dirección al Norte para entrar a Roque Sáenz Peña en su moto Gilera Smash roja 110cc. y luego enfilar a su casa en el Barrio San Francisco, sobre calle 2 de Noviembre, en Santa Lucía.



En ese instante, se topó casi de frente con Diego Peralta (30), un taxista de ‘Remis Oeste‘ que circulaba en dirección Este-Oeste por Roque Sáenz Peña en un Chevrolet Corsa. Tan violento fue el impacto que lo mató al instante, informó la Policía.



‘Cuando nos avisaron todavía no levantaban el cuerpo y lo vimos ahí, tirado en la calle. El nene más chico no para de llorar a cada rato porque él no está más, ha golpeado a todos‘, dijo Gladys aún sin poder creer la desgracia que atravesaba.

Hace un mes perdió a su padre luego de que la compuerta de un camión le perforara un pulmón tras caerle encima y falleciera en el hospital producto de una hemorragia interna.



Y ahora perdió a Fernando, que trabajaba en la cosecha de uva y era el menor de 8 hermanos. Hombre apegado a su familia, acompañaba a sus hijos y amigos con la escuelita de fútbol de la zona a todas partes y colaborando con lo que fuera.

Ayer, Peralta estaba detenido en seccional 5ta. donde calificaron el caso como un presunto homicidio culposo.