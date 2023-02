Luis Alfredo Quintero (53 años, empleado municipal) ya volvía de una juntada con amigos en la zona del camping El Pinar, en Rivadavia, cuando el final de la jornada derivó en una situación que no imaginó: un accidente que le costaría la vida. Según voceros de la investigación, perdió el control de la moto Yamaha 125 cc que conducía al intentar pasar una lomada. El golpe que recibió en el pecho al estrellarse contra un guardarrail le dejó lesiones muy graves, tanto, que no pudo recuperarse y unas 3 horas después perdió la vida en el hospital Guillermo Rawson.

El siniestro letal ocurrió alrededor de las 21 en la avenida Punta de Rieles, entre Hipólito Yrigoyen y Mariano Moreno, en Rivadavia.

Según fuentes del caso, Quintero transitaba hacia el este cuando perdió la estabilidad en la marcha de su moto y pasó de largo hacia el guardarrail. La investigación encarada por el fiscal Francisco Micheltorena y el ayudante fiscal Adrián Elizondo (UFI de Delitos Especiales) apunta ahora a determinar si, además de la lomada, hubo algún otro factor que pudiera haber influido en la violenta caída, como la participación del conductor de algún vehículo, la posibilidad de la intervención de algún animal (como un perro) o si Quintero sufrió alguna descompensación orgánica justo en ese momento.

Luis Alfredo Quintero (53, abajo) era empleado en la municipalidad de la Capital. No pudo controlar su moto Yamaha 125 cc cuando intentó pasar una lomada y fue su fin.

Tampoco descartaban que la moto hubiera sufrido alguna falla y por eso esperarán a contar con el resultado de la autopsia en el cuerpo de la víctima y el informe de los peritos sobre el estado mecánico de la moto. De todos modos ayer, la principal hipótesis del caso apuntaba a que Quintero se había accidentado solo.

"Mi papá había estado con unos amigos en El Pinar y supongo que iba a acompañar a alguna de sus amigas porque si no, no hubiera tomado ese camino, él vivía en Chimbas con la menor de mis hermanas (son tres) y el nene de 3 años que tiene ella. Dicen cayó por una lomada, que es una de las más grandes de San Juan y no está señalizada", dijo ayer Sheila Quintero.

Y agregó: "Era una persona excelente, con luz propia, donde iba tenía amigos... todos lo querían... la mejor persona que he conocido en mi vida".

Con carnet vencido, chocó y mató

El agricultor y jubilado Armando Paulino Macía (83) empezó ayer a ser investigado por chocar desde atrás en su camioneta y causar la muerte de Damián Gabriel Funes (21). El accidente ocurrió a las 0.25 del 28 de noviembre de 2022 en calle Rawson, metros al oeste de Belgrano, en el departamento San Martín. Funes iba hacia el este en bicicleta por la banquina, acompañado de un amigo, que iba a pie a su lado. A causa del impacto perdió la vida el 2 de diciembre a las 13. Ayer, el fiscal Francisco Micheltorena y el ayudante fiscal Adrián Elizondo (UFI de Delitos Especiales) le imputaron al jubilado el delito de homicidio culposo agravado por no estar habilitado, pues su licencia de conducir había vencido el 15 de noviembre de 2022. La defensora oficial, María Emilia Nielson, cuestionó el planteo fiscal. La jueza Celia Maldonado concedió un plazo de 6 meses para investigar. El jubilado está en libertad.