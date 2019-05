Un hombre de 45 años que volvía a su casa en moto ayer en la madrugada, se estrelló contra el auto en el que viajaba una familia que también regresaba a su domicilio luego de un festejo familiar. Y el conductor del vehículo más débil no sobrevivió, pues no llevaba puesto el casco, dijeron fuentes policiales. La víctima mortal fue identificada como Juan Chena, con domicilio en 9 de Julio.

Dañados. La parte delantera izquierda del Fiat Uno terminó dañada tras el impacto de la moto Corven 150cc (arriba) en que viajaba la víctima. Según la Policía iba sin casco y por eso falleció.



El accidente que le costó al vida ocurrió alrededor de las 3,15 de ayer sobre la ruta provincial 155 (más conocida como calle 5), entre América y Ramón Franco, en Médano de Oro, Rawson. La versión policial es que a esa hora, Chena circulaba hacia el Este en una moto Corven 150cc. cuando por alguna razón hasta ayer desconocida (no descartan una falla humana), se cruzó de carril e impactó de frente contra la parte delantera izquierda del Fiat Uno guiado por Paula Correa (32), quien viajaba en sentido contrario al motociclista acompañada de su esposo y el hijo de ambos, de 9 años. Según las fuentes, la mujer está embarazada de 4 meses y debió ser internada para controlar que no le hubiera pasado nada ya que su embarazo es de riesgo. La joven habría dicho que sólo vio como una luz se le vino encima de repente y no le dio tiempo a efectuar ninguna maniobra. En la Policía aseguran que esa circunstancia sirvió para poner a salvo a la familia de una situación más grave, pues a la derecha del auto hay un gran zanjón.



Ahora, la juez Carolina Parra (2do. Juzgado Correccional) decidirá si cabe o no imputarle un homicidio culposo a la joven embarazada.