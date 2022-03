La relación de novios entre ambos adolescentes llevaba apenas una semana, cuando ella (a punto de cumplir 15 años) decidió que las cosas no avanzaran más. La fama del novio, un chico de 15 años, fue un punto no menor en la culminación del fugaz vínculo, pues su madre le dijo a la chica que se lo relacionaba a las drogas y alcohol. El devenir de esa ruptura sentimental pudo haberse convertido en una anécdota más para esos jovencitos, pero derivó en más problemas. Según la denuncia de la madre de la chica, cuando ella dio por terminado el noviazgo, él comenzó a hostigarla y amenazarla para evitar ese final. Y el asunto derivó en un insólito nivel de agresividad sumando otra protagonista: la madre del jovencito, que llegó furiosa hasta a la casa de la chica junto a su hijo, y en medio de insultos y amenazas, se despachó con una sentencia: "Vos te vas a quedar con mi hijo, sino te mato", le advirtió, antes de clavarle un cuchillazo en el costado izquierdo de la espalda.

Y eso no fue todo, porque luego de ese violento episodio, los problemas siguieron. Ayer, la madre de la niña dijo que viven encerrados, con miedo, porque a ella la amenazaron con darle un tiro y quemarle la casa, situación que llevó a sus suegros (los propietarios) a pensar en mudarse de la zona.

Un juez procesó a Mayra José Lima por darle un puntazo y coaccionar a la niña para que continuara la relación con su hijo.

El grave episodio ocurrió dos días antes de que esa chica cumpliera 15 años, en los primeros minutos del 25 de enero pasado en la puerta de la casa de sus abuelos en el barrio Los Olivos, en Santa Lucía. Y ahora el juez del caso, Guillermo Adárvez (Tercer Juzgado de Instrucción) consideró acreditado que esa mujer, Mayra José Lima (30), provocó lesiones leves a la menor y el delito de coacción, al amenazarla para obligarla a continuar la relación. Por eso la procesó sin prisión preventiva (el delito es excarcelable), dijeron fuentes judiciales.

Aquel 25 de enero, un grupo de amigos llegó a visitar a la menor, con vistas a su cumpleaños, el 27 de enero. "Él la estuvo viendo desde la esquina cuando se juntó con sus amigos. Ahí se vino a las pedradas y a los insultos junto con su mamá, que también nos insultaba y apedreaba. Ella le decía mi hija "salí hija de p... vos, pendeja p... salí". Yo la defendí y estábamos discutiendo cuando veo que él (por el menor) alcanza a tomarla de un brazo y le dice, "tomá, mami, acá la tenés". Y allí ella le dijo "vos te vas a quedar con mi hijo, sino te mato", y le clavó el cuchillo", precisó la madre de la chica.

"Podría haberla matado y ahora esto no es vida... tengo que acompañarla de ida y vuelta a la escuela, repitió de año porque por todo esto y el miedo de salir no pudo ir a rendir. Y no sabemos qué hacer, porque nos siguen amenazando, me dicen que me van a dar un tiro o nos van a quemar la casa... jamás pasé por algo así... yo tengo que trabajar medio día y el otro mediodía encerrarme con mis hijos... sólo quiero que nos dejen en paz, no se puede vivir así", aseguró.