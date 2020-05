Si bien en la Policía dicen que no lo encuentran y que no da señales, Héctor "Willy" Lucero eligió DIARIO DE CUYO para salir a aclarar que "no estoy prófugo, me puse a disposición de la Justicia".

El ciclista de la escuadra del Sindicato de Empleados Públicos (SEP) fue denunciado el 30 de abril pasado por su pareja, quien acudió a la Comisaría de la Mujer y dijo que la noche anterior el experimentado sprinter la había maltratado verbal y físicamente luego una discusión. Fuentes policiales indicaron además que los dichos de la mujer fueron avalados por el examen del médico legista.

"Yo soy un deportista, en las redes por poco no me ponen que soy un asesino. Tengo hijos (14 y 10 años), hay que tener consideración por eso. Me he retirado de mi domicilio. No estoy prófugo, estoy bajo las órdenes de mi abogado y a disposición de la Justicia", reiteró el ciclista.

Y agregó: "Yo no me tengo que presentar en ningún lado, para eso tengo mi abogado. No tengo un pedido de captura ni todo lo que dicen, que me han ido a allanar, que me han ido a buscar, eso no es así, están ensuciando mi persona".

Sobre el hecho prefirió no hablar, pero días atrás en su cuenta de Facebook se había referido al tema. "Los que me conocen saben que soy una persona pacífica, respetuosa de mi familia, que jamás he agredido a persona alguna, menos aún a una mujer! Una discusión familiar originada en un ataque de celos de mi pareja totalmente infundada, resultó que me denunciara por violento!", comenzó el posteo. Luego agregó: "Juro que jamás dañaría o agredería a quien he dado tanto amor, el señor es testigo que soy totalmente ajeno a la violencia física o verbal, soy un deportista que sólo trabajo para darle una mejor vida a mi familia! Estoy a disposición de la Justicia para aclarar este tema que me angustia, y pido la 'recapacitación' de quien me agrede y a quien sólo le agradezco la hija que me dio y la vida que hemos llevado en común".