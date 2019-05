En suelo argentino. Juan José Navarro Cádiz -centro- llegó en un avión de la Policía Federal en el que un grupo de efectivos fue especialmente a buscarlo.

Juan José Navarro Cádiz, acusado de ser quien disparó y asesinó al diputado Héctor Olivares y al asesor Miguel Yadón a metros del Congreso el 9 de mayo último, llegó anoche al país extraditado desde Uruguay. Mientras que los investigadores del doble crimen detuvieron a otro integrante de la comunidad gitana que se convirtió en el séptimo sospechoso apresado en el marco de la causa.



El principal imputado en el expediente arribó al aeropuerto de Ezeiza a las 20.45 procedente de Montevideo. Una vez arribado al país, el joven de 25 años era trasladado al Departamento Central de Policía situado en avenida Belgrano 1547 de la Capital Federal, donde se realizarán algunos trámites administrativos, y después será llevado al Palacio de Tribunales, donde el juez de instrucción 16, Mariano Iturralde, y la fiscal Estela Andrades, tenían previsto indagarlo anoche mismo, aunque podía negarse.



Navarro Cádiz es señalado en la causa como quien empuñó la pistola calibre 40 con la que fueron asesinados Olivares y Yadón cuando realizaban una caminata matutina por la Plaza del Congreso y la prueba más relevante en su contra es que en su casa se halló el arma homicida.



Los disparos se efectuaron desde un Volkswagen Vento gris propiedad de Juan Jesús "Mohamed" Fernández (42), primo de Navarro Cádiz y también detenido en la causa, y ambos quedaron filmados por las cámaras de la zona del Congreso que registraron el ataque.



"Mohamed" declaró ante la Justicia que conducía el auto, pero que su primo no tenía planificado el ataque ni conocía a las víctimas, sino que disparó porque esa madrugada estaba muy afectado por "problemas matrimoniales" y previamente ambos habían tomado mucho alcohol.



Al ver lo sucedido, Fernández echó del auto a su primo, pero más tarde volvió a encontrarse con él y con otros familiares, con quienes se dirigieron en Escobar y, desde allí, huyeron separados rumbo a Uruguay, hacia donde Navarro Cádiz cruzó el viernes 10 a la madrugada y fue detenido poco después en Paysandú.



En tanto, en el marco de la causa fue detenido la noche del jueves en la zona de Congreso Castro Iglesias Montoya (58), alias "El Brasileño", y fue conducido a la División Homicidios de la PFA.



Los voceros indicaron que Montoya es el consuegro del detenido Luis Cano (65), alias "Caraco", y que estuvo bebiendo junto a "Mohamed" Fernández y a otros imputados en las horas previas al ataque, aunque no se precisó qué se le imputa.



Además de ser apresado, a Montoya se le secuestró un auto Volkswagen Passat gris que será peritado en las próximas horas.



El séptimo detenido fue mencionado por Fernández en su segunda declaración del martes, cuando precisó que en la recorrida que el grupo hizo esa madrugada para ir a buscar dinero y comprar más alcohol, el que estaba detrás de él era "El Brasileño", a quien identificó como un primo de "Caraco" y que manejaba un Volkswagen Passat gris.



Al ser indagado ayer, Montoya admitió haber estado con el grupo bebiendo y si bien negó haber presenciado el momento del ataque, lo que no pudo explicar es qué hizo entre las 5 y las 6.50 (Yadón y Olivares fueron atacados a las 6.51) porque dijo que no lo recordaba.



"El Brasileño" dijo que esa madrugada sólo siguió con su auto al VW Vento de Fernández cuando fueron a buscar plata a la casa de Luis Cano, alias "Caraco", para seguir comprando alcohol y que vio en la puerta de esa vivienda a Navarro Cádiz, pero él no se quedó con ellos.

QUIÉN ES QUIÉN

Juan Jesús ‘Mohamed’ Fernández (42 años): Uno de los principales imputados. En principio mencionaban que su apodo era ‘El Gitano’. Es el dueño del Volkswagen Vento usado en el ataque a balazos en la ciudad de Buenos Aires, cerca del Congreso argentino, que provocó la muerte del diputado nacional Héctor Olivares y su asesor Miguel Yadón. Padre de Estefanía Fernández Cano, cuñado de Rafael Cano Carmona, sobrino de Miguel Navarro Fernández y primo de Juan José Navarro Cádiz, (este último señalado como el presunto autor material de los disparos). ‘Mohamed’ es el hombre que, tras los balazos, quedó grabado bajando del asiento del conductor en aparente estado de ebriedad y luego de que baja una segunda persona del auto, escapa con el vehículo. También quedó filmado dejando el Vento en un garaje, a tres cuadras del lugar del hecho, a pocos minutos después del ataque. Fue detenido en la ciudad entrerriana de Concepción del Uruguay, cuando circulaba en un Renault 19 junto a su tío Navarro Fernández. Reconoció

en sus dos declaraciones haber estado dentro del auto al momento del ataque, pero acusó de los disparos a su primo Navarro Cádiz. Dijo que en las horas previas estuvo consumiendo whisky y

cocaína con un grupo de familiares y amigos y que le pareció un error haber escapado.

Rafael de la Santísima Trinidad Cano Carmona (50 años): Fue el primer detenido de la causa porque

tenía una cédula azul para conducir el Volkswagen Vento desde donde se produjo el ataque al diputado nacional por La Rioja y a su asesor. Es cuñado del dueño del vehículo, Juan Jesús Fernández, y lo apresaron en su departamento en Hipólito Yrigoyen 1310, Congreso.

Luis Cano, alias ‘Caraco’ (65 años): Estuvo bebiendo junto a Juan Jesús Fernández y a otros miembros de la comunidad gitana en la puerta del bar 36 Billares, en las horas previas al ataque ocurrido en la madrugada del jueves 9 de mayo. Fue detenido en su departamento 3F de la avenida Rivadavia 1611, frente a la Plaza Congreso.

Estefanía Fernández Cano (24 años): Española e hija del dueño del auto, Juan Jesús ‘Mohamed’ Fernández. Se entregó en la División Homicidios de la Policía Federal Argentina. Se la vinculó a un

posible móvil por una presunta relación con el asesor Miguel Yadón (fallecido en el ataque del jueves 9 de mayo), pero en la causa no existe ninguna prueba de esta hipótesis.

Declaró que no conoce a ninguna de la víctimas y que su padre le contó que el autor del ataque

a balazos fue Juan José Navarro Cádiz.

Miguel Navarro Fernández (55 años): De nacionalidad española. Es el padre del presunto tirador y

tío del dueño del auto. Fue arrestado por estar en Concepción del Uruguay junto a su sobrino Fernández cuando éste era buscado.

Sospechan que él es el tercer hombre que estaba sentado en el asiento del acompañante en el

auto Vento al momento del ataque. Quedó filmado junto a su sobrino Fernández dejando el auto en el garaje de la calle Bartolomé Mitre 1444, minutos después del ataque.

Castro Iglesias Montoya (58 años), alias ‘El Brasileño’: Detenido el jueves pasado. Es consuegro de ‘Caraco‘. Es otro de los familiares que estuvo bebiendo las horas previas al ataque junto a algunos de los imputados en la vereda del bar los 36 Billares. Quedó filmado manejando su auto Volkswagen Passat gris, detrás del Vento de Fernández, en un momento de la madrugada en el que fueron a buscar dinero a la casa de Cano para seguir comprando alcohol, todo previo al ataque.