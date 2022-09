La jueza de Garantías Celia Maldonado resolvió sobreseer a un hombre que en abril pasado embistió con su camioneta a un motociclista, causándole la muerte.

El pedido de sobreseimiento fue efectuado por el fiscal coordinador de la UFI Delitos Especiales Adrián Riveros, puesto que a lo largo de la investigación no encontró elementos para culpabilizar al imputado, llamado César Daniel Flores (58).

El fallecido se llamaba Franco Gonzalo Amaya y le decían “Beco”.

La tragedia había ocurrido el jueves 14 de abril de este año, sobre la Ruta 270, en el departamento 25 de Mayo. La víctima se llamaba Franco Gonzalo "Beco" Amaya, tenía 23 años y era de Caucete. A eso de las 6.40 de ese día, se dirigía a La Chimbera, a la casa de su novia, en una Motomel 150 cc por Ruta 270 en dirección al Sur, cuando unos 300 metros antes de calle 5 intentó sobrepasar una camioneta Fiat Strada, pero por algún motivo terminó impactando en la parte trasera derecha de ese vehículo y como consecuencia de ello cayó de su moto al pavimento.

El lugar del impacto del vehículo con el motociclista que previamente había embestido a otra camioenta.

La moto del fallecido.

En ese momento los tres ocupantes de la Strada, unos trabajadores que se dirigían a Media Agua, se bajaron y supuestamente constataron que el motociclista se encontraba bien físicamente. Ellos continuaron viaje y pararon luego en la seccional 32da de Las Casuarinas, donde avisaron a los policías que el muchacho se había reincorporado a su rodado y que lo habían visto dispuesto a continuar con su rumbo. Sin embargo nada de eso pasó, porque Amaya quedó a mitad del carril Oeste de la ruta, montado en su moto, cuando a los pocos minutos el ahora sobreseído César Daniel Flores, a bordo de una Ford Ranger, lo llevó por delante. Flores lo impactó de frente con el costado delantero izquierdo de la camioneta y la víctima salió despedida, sufriendo graves lesiones. Amaya fue trasladado en ambulancia hasta el nuevo hospital veinticinqueño, pero allí nada pudieron hacer para salvarlo.

Ese día Flores dijo informalmente a los pesquisas que no vio al motociclista, puesto que la ruta a esa hora estaba oscura. Luego, en la audiencia en la que le formalizaron la acusación, optó por no declarar. Y ahora, asistido por el defensor Hernán Pascual, fue beneficiado con el sobreseimiento, ya que para la Fiscalía no cometió delito alguno.