A metros de un puesto policial, robaron en una escuela y cientos de chicos quedaron sin clases Ocurrió en el Quinto Cuartel. Ladrones se llevaron las tres bombas que abastecen de agua potable a los alumnos, por lo tanto las clases quedaron suspendidas.

En la madrugada de este miércoles, delincuentes ingresaron a la Escuela General Martín Miguel de Güemes en el Quinto Cuartel y ocasionaron un daño más que lamentable para esa comunidad escolar. Es que entre lo sustraído, se robaron las tres bombas de agua que abastecen de agua potable a la institución, por lo tanto las clases se encuentran suspendidas.

La escuela, ubicada en calle Costa Canal y Calle 8 en el Quinto Cuartel, llamativamente está ubicada a pocos metros de un Puesto Policial. Fueron los porteros los primeros en dar cuenta de la situación cuando llegaron cerca de las 6.30 de la mañana. Los malvivientes cortaron las rejas, vulneraron la jaula y sustrajeron las 3 bombas de agua que habían sido suministradas por el Ministerio de Educación en febrero pasado, las mismas abastecen de agua potable a toda la institución, por lo tanto y hasta que no se repongan, las clases se encuentran suspendidas. Además, se llevaron cinco reflectores LED, uno de ellos alumbraba el patio donde a las 7 de la mañana se realiza el izamiento de la bandera.

“Es muy grave el daño, los chicos no solo se quedan sin clases, sino que tampoco pueden acceder al desayuno, almuerzo y merienda que en muchos casos es el único alimento que reciben en el día”, expresó Analía Rodríguez, la directora de la escuela. Es que en la institución se le brinda a Nivel Inicial y Primaria, la copa de leche y el almuerzo, mientras que los alumnos de la Secundaria cuentan con desayuno y merienda.

Según la directora, antes no se habían registrado hechos delictivos en la escuela pero la zona se volvió peligrosa desde que dejaron de contar con adicionales. “Antes teníamos policías adicionales pero lamentablemente no los tenemos y la escuela quedó vulnerable y a la buena de Dios. Quienes ocasionaron este robo no tienen dimensión el daño que ocasionan, es irreparable el dolor”, expresó Rodríguez. Mientras tanto, cientos de alumnos se quedarán sin clases hasta que desde el Ministerio puedan reponer las bombas de agua.