Abusó de una nena de 6 años, lo condenaron a 3 años pero no va a la cárcel El sujeto recibió una pena de prisión condicional.

Un hombre fue condenado luego de que se confirmara que abusó sexualmente de una nena de 6 años. Según fuentes judiciales, el sujeto recibió la pena de 3 años de prisión condicional por lo que no irá a la cárcel.

La menor había contado que cuando fue de visita a la casa del condenado, fue sometida a manoseos en sus genitales por encima de la ropa. Este episodio se lo confesó a sus padres, quienes realizaron la denuncia.

Mediante un juicio abreviado, el imputado identificado con la letra R. fue condenado a 3 años de prisión de cumplimiento condicional por el delito de Abuso sexual simple agravado por la guarda en calidad de autor. Además se impusieron medidas de protección para la menor.