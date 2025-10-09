Accedió a una aplicación con descuentos exclusivos para jubilados y lo estafaron por $10 millones El hombre tiene 81 años y asegura que accedió a la plataforma digital a través de las redes sociales.

En las últimas horas se registró una denuncia en Rawson luego de que un jubilado se diera cuenta que fue estafado por $10.000.000. Según las fuentes, el abuelo de 81 años vio en las redes sociales promociones en un supermercado y siguió los pasos para descargarse una aplicación con el fin de acceder a los descuentos exclusivos para jubilados.

Al parecer ingresó sus datos pero lo que nunca pudo confirmar si se trataba de un sitio online legitimo y con el correr de los días, el banco comenzó a registrar movimientos extraños en su cuenta.

Personal de la tarjeta se comunicó con el anciano para consultarse si era él quien estaba realizando ese tipo de transacciones por un monto total de 10 millones de pesos. Aparentemente, el destino de su dinero eran billeteras virtuales de diferentes personas.

Al negar que él hizo esos movimientos, bloquearon su cuenta y radicó la denuncia para que los expertos investiguen.