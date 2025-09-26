Accidente fatal en Chimbas: un motociclista falleció tras protagonizar un choque El hecho ocurrió en calle Maradona.

Una persona en moto perdió la vida luego de protagonizar un siniestro vial en calle Maradona y Formosa, en Chimbas. Si bien por el momento se desconocen mayores detalles del hecho, confirmaron que el motociclista impactó contra un auto.

Además, fuentes policiales detallaron que el hecho ocurrió alrededor de las 8, entre una moto de 150cc y un Fiat.

Lamentablemente, por el violento choque el conductor del rodado menor falleció de manera instantánea. Aún continúan las tareas para identificar de quién se trata mientras que el hombre que manejaba el auto quedó demorado.