Un pensionado de 70 años reconoció a primera hora de hoy que violó en noviembre y en los primeros días de enero pasado a una joven de 26 años con múltiples problemas mentales (le diagnosticaron esquizofrenia, trastorno bipolar y epilepsia). Y el juez Pablo León le impuso la pena que acordó recibir en un juicio abreviado que gestionó a través de sus defensores, Alejandra Iragorrre y Claudio Vera, con el fiscal, Mariano Juárez Prieto (UFI ANIVI): 6 años de prisión en la modalidad de cumplimiento domiciliario.

La audiencia de hoy estaba prevista para cerrar la investigación y pasar el caso a juicio contra ese hombre y también contra un changarín de 31 años, que está preso desde los primeros días de diciembre pasado porque le atribuyen delitos igualmente graves, pero por partida doble: haber violado a esa misma joven que es su hermana, entre los 7 y los 21 años. Y también a un primo entre los 7 y los 11 años, a quien conseguía someter obligándolo a prácticas de sexo oral y otras de acceso carnal a cambio de prestarle la computadora para que juegue. Este joven también podría acordar un juicio abreviado con Fiscalía, pero si toma esa decisión o se defiende en un juicio (es asistido por César Jofré) se conocerá el próximo viernes, dijeron fuentes judiciales.

Fiscalia ya anticipó que en ese eventual juicio buscará que ese changarín sea condenado a 10 años.

El hecho había sido denunciado por un asesor de la Niñez en la UFI ANIVI. Fue después de que la chica con discapacidad fuera internada a causa de sus múltiples problemas (aún sigue en un centro de salud). En esa ocasión dijo que había sido sometida por su ‘Tata’ en dos ocasiones y también por su hermano, entre los 7 y los 21 años.