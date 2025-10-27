Alarma por un incendio de grandes dimensiones cerca de Casa de Gobierno Trabaja arduamente personal de Bomberos.

El siniestro ocurrió durante la madrugada de este lunes en inmediaciones de Casa de Gobierno, cuando un foco ígneo se originó en un terreno baldío sobre avenida Libertador, entre Paula Albarracín de Sarmiento y Circunvalación. Las llamas afectaron parte del local comercial Chinga tu Madre y alcanzaron una palmera del predio gubernamental.

Según informó personal de la Comisaría 4ª, el incendio se desató alrededor de las 4.45 y, por el momento, se desconocen las causas. En el terreno donde comenzó el fuego solo se observaron restos de vegetación quemada, aunque el fuego se propagó rápidamente hacia el local y luego a la palmera ubicada frente a Casa de Gobierno.

Bomberos trabajan en el lugar para sofocar las llamas y evitar que se extendieran a otras estructuras. No se registraron personas heridas ni víctimas, y los daños en el comercio serían principalmente estructurales.