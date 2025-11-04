En las últimas horas, vecinos de distintas localidades de Jáchal se vieron sorprendidos por la presencia de pumas cerca de sus viviendas y propiedades rurales. Las denuncias comenzaron a circular en redes sociales y medios locales, donde se compartieron fotografías y testimonios que reflejan la creciente preocupación en la comunidad.
Los reportes más recientes provinieron de sectores como Pampa Vieja, calle Varas Norte y San Isidro, donde aseguraron haber visto a los felinos desplazándose por los alrededores. “Nunca había pasado algo así, los animales se acercan cada vez más, y uno no sabe si salir o quedarse encerrado”, contó una vecina visiblemente preocupada.
La alarma inicial se transformó en indignación cuando Radio Norte de Jáchal difundió un video en el que varios perros atacaban ferozmente a un puma, mientras el animal permanecía atado con un lazo y sostenido por una persona.
Las imágenes, que rápidamente se viralizaron, generaron un fuerte repudio en la comunidad y entre proteccionistas animales del departamento. Vecinos y oyentes exigieron la intervención de las autoridades para esclarecer lo sucedido y evitar que se repitan hechos de maltrato animal.