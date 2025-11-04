Alarma, enojo y un video indignante en Jáchal por pumas sueltos: aseguran que usaron perros para atacar a un felino Las imágenes reflejan cómo el animal salvaje es atacado por una jauría con la supervisión de personas. Imágenes sensibles.

En las últimas horas, vecinos de distintas localidades de Jáchal se vieron sorprendidos por la presencia de pumas cerca de sus viviendas y propiedades rurales. Las denuncias comenzaron a circular en redes sociales y medios locales, donde se compartieron fotografías y testimonios que reflejan la creciente preocupación en la comunidad.

Los reportes más recientes provinieron de sectores como Pampa Vieja, calle Varas Norte y San Isidro, donde aseguraron haber visto a los felinos desplazándose por los alrededores. “Nunca había pasado algo así, los animales se acercan cada vez más, y uno no sabe si salir o quedarse encerrado”, contó una vecina visiblemente preocupada.

La alarma inicial se transformó en indignación cuando Radio Norte de Jáchal difundió un video en el que varios perros atacaban ferozmente a un puma, mientras el animal permanecía atado con un lazo y sostenido por una persona.

Las imágenes, que rápidamente se viralizaron, generaron un fuerte repudio en la comunidad y entre proteccionistas animales del departamento. Vecinos y oyentes exigieron la intervención de las autoridades para esclarecer lo sucedido y evitar que se repitan hechos de maltrato animal.