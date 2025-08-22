Allanamientos en Rawson: dos detenidos y un auto secuestrado La Brigada de Investigaciones Sur recuperó una importante cantidad de elementos robados y detuvo a dos hombres conocidos como “El Gringo” y “El Mono”.

Un operativo de la Brigada de Investigaciones Sur permitió desarticular parte de una red delictiva en Rawson. Con orden judicial otorgada por la Unidad Fiscal de Investigación de Delitos contra la Propiedad, los efectivos realizaron cinco allanamientos en los barrios Las Pampas y Valle Grande, con resultados positivos.

Durante los procedimientos, la Policía secuestró vajilla, bicicletas, un arma de utilería, televisores, electrodomésticos, teléfonos celulares, una tablet y un automóvil Ford Fiesta, todos bienes presuntamente vinculados a hechos de robo. Los objetos quedaron a disposición de la Justicia y se espera que sus legítimos dueños los reconozcan.

Además, en el marco de los allanamientos fueron detenidos dos hombres mayores de edad, conocidos en la zona como “El Gringo” y “El Mono”, quienes quedaron a disposición de la fiscalía interviniente.