Alto de Sierra: sin carnet ni RTO ni seguro, atropelló a tres menores que cruzaron la calle sorpresivamente Los tres debieron ser hospitalizados, uno de ellos con fractura.

En las últimas horas se conoció un lamentable hecho ocurrido en las inmediaciones de calle Hernán Cortez y Talcahuano, Alto de Sierra, Santa Lucía. Tres menores cruzaron de manera intempestiva la calle y un conductor los atropelló.

El sujeto iba a bordo de un Ford Fiesta y si bien accionó los frenos cuando vio a los adolescentes de 12 y 13 años, no pudo evitar atropellarlos, según lo informaron las fuentes.

Debido al impacto, los tres chicos debieron ser asistidos en el Servicio de Urgencias del Hospital Rawson y confirmaron que uno de ellos, de 12 años sufrió una fractura en el miembro superior, ya que habría golpeado con el parabrisas del auto. Otro niño sufrió raspones mientras que el tercer involucrado estaba en estado de shock.

El sujeto de 25, de apellido Montiveros no contaba con licencia de conducir, debido a que el rodado era prestado y además no tenía RTO ni seguro. Personal de la UFI Delitos Especiales, a cargo del fiscal Micheltorena y Policía Científica trabajaron en el lugar.